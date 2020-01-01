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Укроборонпром начал производство ракетных комплексов "Нептун" для ВСУ

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Контракт на поставку был подписан в конце 2020 года.
Укроборонпром начал производство ракетных комплексов "Нептун" для ВСУ
Укроборонпром начал производство ракетных комплексов "Нептун" для ВСУ
Википедия

Укроборонпром начал производство ракетных комплексов (РК) “Нептун“ по заказу Министерства обороны. Они отправятся на вооружение в ВСУ. Об этом заявил Юрий Гусев, занимающий пост гендиректора Укроборонпрома.

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По имеющейся информации, производством комплексов занимается государственное предприятие “Луч“, входящее в состав концерна.

“Ознакомились с ходом работа по изготовлению береговых комплексов РК-360 МЦ “Нептун“ по заказу Министерства обороны Украины, контракт с которым был заключен в декабре“, – отметил Гусев в своем сообщении.

По его словам, речь идет об изготовлении первого дивизиона для ВСУ. Армии будет передан подвижной командный пункт, заряжающие и транспортные машины, а также сами унифицированные пусковые установки.

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Данные РК станут основой нового берегового ракетного щита Украины. Дальность стрельбы “Нептуна“ составляет до 300 км, а ракеты могут найти и захватить цель на расстоянии до 50 км, добавил глава Укроборонпрома.

Раннее командующий ВСУ заявил, что Россия должна ответить за преступления в Украине

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Теги: ВСУ, Нептун, вооружение, Укроборонпром, ракетный комплекс
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