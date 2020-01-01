Укроборонпром начал производство ракетных комплексов "Нептун" для ВСУ

Контракт на поставку был подписан в конце 2020 года.

Укроборонпром начал производство ракетных комплексов (РК) “Нептун“ по заказу Министерства обороны. Они отправятся на вооружение в ВСУ. Об этом заявил Юрий Гусев, занимающий пост гендиректора Укроборонпрома.

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По имеющейся информации, производством комплексов занимается государственное предприятие “Луч“, входящее в состав концерна.

“Ознакомились с ходом работа по изготовлению береговых комплексов РК-360 МЦ “Нептун“ по заказу Министерства обороны Украины, контракт с которым был заключен в декабре“, – отметил Гусев в своем сообщении.

По его словам, речь идет об изготовлении первого дивизиона для ВСУ. Армии будет передан подвижной командный пункт, заряжающие и транспортные машины, а также сами унифицированные пусковые установки.

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Данные РК станут основой нового берегового ракетного щита Украины. Дальность стрельбы “Нептуна“ составляет до 300 км, а ракеты могут найти и захватить цель на расстоянии до 50 км, добавил глава Укроборонпрома.

Раннее командующий ВСУ заявил, что Россия должна ответить за преступления в Украине.