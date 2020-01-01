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"Это победа для Украины": Кулеба высказался о решении ЕСПЧ по Крыму

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Вердикт стал важным шагом для привлечения России к ответственности.
"Это победа для Украины": Кулеба высказался о решении ЕСПЧ по Крыму
"Это победа для Украины": Кулеба высказался о решении ЕСПЧ по Крыму
EPA/UPG

Глава МИД Дмитрий Кулеба высказался о решении ЕСПЧ по временно оккупированному Крыму. Министр считает его победой для Украины. Об этом Кулеба заявил во время брифинга.

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Так, по словам политика, решение суда о приемлемости дела Украины против России по вопросам Крыма является важным шагом. Он поможет привлечь страну к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым таким шагом цена ответственности для РФ будет только расти.

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Говоря о теме суда, Кулеба также отметил, что Украина обращалась не только в ЕСПЧ, но и в Суд ООН, а также Международный морской трибунал.

“Они все шаг за шагом будут подтверждать ту правду, которую Украина доносила миру с 2014 года, когда началась российская агрессия, и опровергать всю пропаганду, которую распространяла Россия“, – рассказал глава МИД.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ принял первое решение по искам Украины против России

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Теги: МИД, Дмитрий Кулеба, ЕСПЧ, суд, Крым, Россия
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