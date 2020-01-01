Туристов просят не ходить в Карпатские горы из-за вьюги и угрозы схода лавин

На высокогорьях Западной Украины значительно ухудшилась погода.

В Карпатах в четверг, 14 января, разгулялась непогода. Туристов, которые собрались в горы, просят отложить эту затею.

Читай также: Под Днепром ночью в снегу застряла “скорая“ с роженицей

Об ухудшении погодных условий сообщил в Телеграме пресс-центр МВД.

По данным Министерства, в Карпатах метель и снегопад. Ветер южный и юго-западный дует с мощностью 7-8 м/с. Температура воздуха составляет -13°С.

На горе Поп-Иван Черногорский видимость ограничена до 30 метров. Также спасатели сообщают, что в связи со снегом и вьюгой в горах на территории Закарпатья и Ивано-Франковщины может возникнуть опасность схода лавин 3-го уровня.

Читай также: Украину засыпало снегом, лед и метели

Отметим, что север и запад Украины накрыли снегопады, накануне снега прошли на юге и востоке. В Укргидрометцентре прогнозируют сильные морозы 15-16 января. Ночью ожидается 12-18, а на севере – до 21 градуса с отметкой минус. Днем прогнозируется плюс 10-16 градусов. Также, предположительно, будет холодно 17-18 января.

Напомним, ранее мы писали, что в Карпатах произошла авария кресельного подъемника, людей снимала ГСЧС.

