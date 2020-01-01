Для украинцев на время морозов создадут пункты обогрева

Они будут во всех регионах.

В Украине на период значительного снижения температуры (-10 и ниже), которое, как прогнозируют синоптики, продлится ещё несколько дней, во всех областях развернут сеть пунктов обогрева. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

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В пунктах обогрева будут продукты, одноразовая посуда, топливо и другие предметы первой необходимости. Население про их месторасположение будут информировать при помощи СМИ.

Кроме того, социальные службы должны активизировать работу по оказанию помощи незащищенным слоям населения, чтобы не допустить случаев обморожения и гибели.

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В регионах с интенсивными осадками на сложных участках дорог будет работать снегоочистительная и посыпочная техника. Организуют профилактическую обработку дорожного покрытия.

Напомним, в ночь на 13 января в Украину пришла настоящая зима, практически все города засыпало снегом. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на ближайшие несколько дней.