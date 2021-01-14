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ЕСПЧ отклонил часть жалоб Украины по Крыму

Комментариев: 1
Согласившись рассматривать иск Украины против РФ, ЕСПЧ принял только часть жалоб.
ЕСПЧ принял не все жалобы Украины на захват Крыма
ЕСПЧ принял не все жалобы Украины на захват Крыма
wikipedia.org

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в деле Украины против Российской Федерации по оккупированному Крыму отклонил несколько жалоб украинской стороны. Суд пришел к выводу, что часть преступлений на полуострове нельзя отнести к административной практике оккупационной власти, говорится на сайте ЕСПЧ.

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Суд не нашел подтверждений, что случаи убийств мирных граждан в Крыму были административной практикой оккупантов. Также суд отклонил жалобу о краткосрочных арестах иностранных журналистов в первой половине марта 2014 года.

Кроме того, в решении говорится, что Украина не предоставила доказательства практики национализации имущества украинских военных.

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При этом ЕСПЧ продолжит рассмотрение дела по следующим жалобам, которые посчитал приемлемыми:

  • насильственные похищения и отсутствие расследования жестокого обращения и незаконных задержаний людей;
  • распространение российского законодательства на Крым, в результате чего с 27 февраля 2014 года местные суды нельзя считать законными;
  • автоматическое навязывание российского гражданства и массовые обыски;
  • преследование и запугивание религиозных лидеров, которые не относятся к Русской православной церкви, произвольные обыски в церквях и конфискация религиозной собственности;

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    преследование нероссийских СМИ;
  • принудительное отчуждение имущества у гражданских лиц и частных предприятий;
  • подавление украинского языка в школах и притеснение прав украиноязычных детей;
  • ограничение свободы передвижения между Крымом и материковой Украиной в результате де-факто появления границы;
  • преследование крымских татар.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕСПЧ принял первое решение по искам Украины против РФ по Крыму. Суд счел версию украинского правительства последовательной, отметил замминистра юстиции.

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Теги: ЕСПЧ, Крым, аннексия Крыма, Россия
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Комментариев (1)
mtommoup    14.01.2021, 14:48
Оценка:  -22
mtommoup
Какая жалость...Как же вы допустили!!!
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