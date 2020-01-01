Мужчина получил травмы.

На Одесчине грузовик столкнулся с легковушкой: Водителя вырезали ГСЧС / Facebook

На Одесчине грузовик столкнулся с легковушкой. Спасателям пришлось вырезать водителя с помощью специнструмента. Подробности о происшествии сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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По имеющейся информации, сообщение о ДТП поступило спасателям 14 января в 10:44. Инцидент произошел на трассе Одесса-Черноморск.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что водитель легкового автомобиля во время движения не справился с управлением и на скорости врезался в грузовик. В результате, пострадавший застрял в машине.

Фото с места аварии ГСЧС / Facebook

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Сотрудникам ГСЧС с помощью специнструмента пришлось срезать передние и задние стойки автомобиля, чтобы достать водителя из легковушки. После данных мероприятий он был передан медикам.

Ранее сообщалось, что под Ровно в ДТП погибли два брата. Их подруги госпитализированы с травмами.