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На Одесчине грузовик столкнулся с легковушкой: Водителя вырезали

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Мужчина получил травмы.
На Одесчине грузовик столкнулся с легковушкой: Водителя вырезали
На Одесчине грузовик столкнулся с легковушкой: Водителя вырезали
ГСЧС / Facebook

На Одесчине грузовик столкнулся с легковушкой. Спасателям пришлось вырезать водителя с помощью специнструмента. Подробности о происшествии сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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По имеющейся информации, сообщение о ДТП поступило спасателям 14 января в 10:44. Инцидент произошел на трассе Одесса-Черноморск.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что водитель легкового автомобиля во время движения не справился с управлением и на скорости врезался в грузовик. В результате, пострадавший застрял в машине.

Фото с места аварии
Фото с места аварии
ГСЧС / Facebook

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Сотрудникам ГСЧС с помощью специнструмента пришлось срезать передние и задние стойки автомобиля, чтобы достать водителя из легковушки. После данных мероприятий он был передан медикам.

Ранее сообщалось, что под Ровно в ДТП погибли два брата. Их подруги госпитализированы с травмами. 

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Теги: дтп, авария, Одесса, грузовик, легковой автомобиль, спасатели
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