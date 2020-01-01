В сети появились фото, как на Закарпатье горел ресторан
По предварительным данным, никто не пострадал.
Пожар произошел в селе Синевирская Поляна Межгорского района, что на Закарпатье. Там 14 января загорелся ресторан.
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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Закарпатской области.
Уточняется, что пожар возник в одноэтажном здании заведения “На Децу до Цимбора”. Огонь охватил площадь 120 кв. м.
К ликвидации привлекалось 10 спасателей и 2 единицы техники. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
Напомним, ранее мы писали, что туристов просят не ходить в Карпатские горы из-за вьюги и угрозы схода лавин.