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В сети появились фото, как на Закарпатье горел ресторан

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По предварительным данным, никто не пострадал.
На Закарпатье потушили пожар в ресторане
На Закарпатье потушили пожар в ресторане
dsns.gov.ua

Пожар произошел в селе Синевирская Поляна Межгорского района, что на Закарпатье. Там 14 января загорелся ресторан.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Закарпатской области.

Уточняется, что пожар возник в одноэтажном здании заведения “На Децу до Цимбора”. Огонь охватил площадь 120 кв. м.

К ликвидации привлекалось 10 спасателей и 2 единицы техники. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Напомним, ранее мы писали, что туристов просят не ходить в Карпатские горы из-за вьюги и угрозы схода лавин.

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Теги: Закарпатье, Закарпатская область, ГСЧС, пожар, ресторан, фото
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