Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.

Во Львове упавший с высоты человек проломил крышу магазина

Во Львове упавший с высоты человек проломил крышу магазина

Мужчина во Львове упал с третьего этажа и проломил крышу магазина, ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Около 1 часа ночи экипаж роты тактико-оперативного реагирования получил вызов на автовокзал, на улице Стрыйской. По словам охранника, мужчина упал ориентировочно с 2-3 этажа и проломил крышу магазина.

Инспекторы ТОРа, которые первыми приехали на место происшествия, увидели мужчину у которого из головы сильно текла кровь. Они оказали ему домедицинскую помощь и остановили кровотечение, помогли врачам занести в карету скорой. Медики госпитализировали 42-летнего жителя Полтавы с многочисленными травмами.

На место происшествия патрульные направили следственно-оперативную группу.

Напомним, ранее сообщалось, что под Одессой мужчина выжил, выпав с восьмого этажа. Житель Одесской области хотел покончить с собой из-за проблем с бизнесом.