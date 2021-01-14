Акция направлена на отмену повышения тарифов.

Протесты продолжаются: Под Ивано-Франковском люди перекрыли трассу Полиция / Facebook

В Украине продолжаются протесты против повышения цен на газ для населения. Так, под Ивано-Франковском люди перекрыли трассу государственного значения. Подробности сообщает пресс-служба полиции.

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По данным правоохранителей, протест проходит на дороге Н-10 в селе Ямница. Около 20 человек без остановки ходят по пешеходному переходу, что мешает движению транспорта.

“Граждане требуют отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа“, – отметили в полиции.

Фото с места протестов Полиция / Facebook

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Порядок на протесте обеспечивают правоохранители. Они регулируют дорожную обстановку и предлагают водителям объезд. Также было установлено несколько постов для информирования водителей.

Ранее сообщалось, что Украина начала работу по добыче газа на Святогорском месторождении.