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Протесты продолжаются: Под Ивано-Франковском люди перекрыли трассу

Комментариев: 1
Акция направлена на отмену повышения тарифов.
Протесты продолжаются: Под Ивано-Франковском люди перекрыли трассу
Протесты продолжаются: Под Ивано-Франковском люди перекрыли трассу
Полиция / Facebook

В Украине продолжаются протесты против повышения цен на газ для населения. Так, под Ивано-Франковском люди перекрыли трассу государственного значения. Подробности сообщает пресс-служба полиции.

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По данным правоохранителей, протест проходит на дороге Н-10 в селе Ямница. Около 20 человек без остановки ходят по пешеходному переходу, что мешает движению транспорта.

“Граждане требуют отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа“, – отметили в полиции.

Фото с места протестов
Фото с места протестов
Полиция / Facebook

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Порядок на протесте обеспечивают правоохранители. Они регулируют дорожную обстановку и предлагают водителям объезд. Также было установлено несколько постов для информирования водителей.

Ранее сообщалось, что Украина начала работу по добыче газа на Святогорском месторождении.  

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Теги: газ, протест, Ивано-Франковск, тариф, полиция
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Комментариев (1)
ЗовПрироды    14.01.2021, 14:47
Оценка:  0
ЗовПрироды
От дурной головы ногам плохо. В начале проголосовали за клоунского полудурка, а теперь страдают всем городом. А че, на выборах кто то запрещал думать мозгами ? Да вроде нет.
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