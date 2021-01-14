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Украинцам снизят цены на газ только на время карантина, - Кабмин

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После временного снижения тарифы могут пересчитать по рыночной стоимости.
Олег Немчинов
Олег Немчинов
nads.gov.ua

Недавно было объявлено, что украинцы смогут меньше платить за газ. При этом, как пояснили в Кабмине, снижение цен установлено только на время карантина.

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Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 Министр Кабмина Олег Немчинов.

Министр объяснил, что снижение является одним из видов поддержки украинцев в карантин. По его словам, это временное правительственное поручение, которое даст возможность пользоваться фиксированной сниженной ценой до конца текущего отопительного сезона. Сейчас речь идет о том, чтобы установить тариф на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Объективно это самая низкая цена на рынке, - отметил Олег Немчинов.

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Также, по его словам, Нафтогаз, как госкомпания, в случае подписания контракта на год, может вообще поставлять газ по цене ниже 5 грн за кубометр, до 4,7 грн. Об этом неоднократно велись разговоры. Но в то же время после карантина возможно и повышение, так как, по словам Министра, правительство остается сторонником открытого рынка газа.

Также Немчинов добавил, что постановление о снижении газовых цен до 6,99 грн. будет утверждено во время ближайшего заседания Кабмина. После этого, предположительно, в феврале документ вступит в силу.

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин утвердил минимальные зарплаты госслужащих.

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Теги: видео, Немчинов, министр, Кабмин, цена, газ, тарифы
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Комментариев (1)
ЗовПрироды    14.01.2021, 15:11
Оценка:  +9
ЗовПрироды
Почему газ подорожал ? В мире он катастрофически подешевел. Цены на энергоносители сейчас копеечные . Глядя на форму лица министра можно догадаться почему цены растут.
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