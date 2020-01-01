МИД запустит "персональный" сайт Украины

Украина как государство получит собственный сайт, который ориентирован на иностранных туристов, бизнесменов и студентов.

Министерство иностранных дел намерено запустить информационно-рекламный сайт об Украине, ориентированный на иностранцев. Об этом на брифинге заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, в основе сайта будет визуальный бренд Ukraine Now (Украина сегодня). Государство уже выкупило интернет-домен Ukraine.com, на котором будет размещен данный сайт.

“Нам удалось получить под контроль и управление государства интернет-домен ukraine.ua. Теперь по этому адресу будет расположен сайт, который будет рассказывать миру об Украине. Этот сайт может стать магнитом для иностранного туриста, бизнесмена и студента“, - заявил Кулеба.

Сайт будет состоять из разделов Explore (Открой Украину), Invest (Инвестируй в Украине) и Study (Учись в Украине).

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В разделе Explore можно будет найти информацию о том, куда поехать, что увидеть, как провести свободное время, узнать историю Украины.

Invest будет разъяснять, как инвестировать в Украину и почему это выгодно.

В разделе Study иностранные абитуриенты смогут узнать, где в Украине они смогут учиться, а также какие образовательные услуги они могут получить в стране.

Напомним, ранее в МИД рассказали, как санкции США повлияют на двусторонние отношения. На этой неделе США ввели санкции против ряда украинских граждан.