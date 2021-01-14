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Раде рекомендовали сократить количество депутатов до 300

Комментариев: 4
В случае подержания закона парламент сохранит полномочия до следующих выборов.
Раде рекомендовали сократить количество депутатов до 300
Раде рекомендовали сократить количество депутатов до 300
Иллюстративное фото facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует сократить количество народных депутатов до 300, приняв законопроект президента Владимира Зеленского. Данное решение было принято во время заседания.

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“За“ рекомендацию проголосовали 17 членов комитета Рады. 5 политиков воздержались, и только 1 депутат выступил “против“.

Считается, что если депутаты примут законопроект №1017, то нынешний парламент сохранится, так как был избран до принятия документа. Он продолжит функционировать в своем составе до следующих выборов.

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Стоит отметить, что проект закона о сокращении количества депутатов был предварительно одобрен еще 4 февраля. Его автором является Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина начала работу по добыче газа на Святогорском месторождении

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Теги: Верховная Рада, парламент, депутаты, комитет, Владимир Зеленский, законопроект, президент
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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    14.01.2021, 16:29
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Ключевая фраза - "нынешний парламент сохранится"
Света    14.01.2021, 15:57
Оценка:  +1
Света
США - 435 конгресменов на 328,2млн населения.
Украина - 450 депутатов на 41,98млн населения.
Население Украины в состоянии содержать не более 50 депутатов.
ЗовПрироды    14.01.2021, 16:28
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Света 14.01.2021, 15:57 Оценка: +2

Товарищ майор, а чего вы под женским ником ? Это палево для ольгинского троля.
ВосставшийИзБана    14.01.2021, 15:54
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
"Раде рекомендовали..." Кто рекомендовал? Комитет Верховной Рады. Выходит Рада рекомендовала сама себе.
ЗовПрироды    14.01.2021, 15:13
Оценка:  +7
ЗовПрироды
Это даст огромную экономию денег олигарху Коломойскому.
73% бараны уже скачут от радости - Игорь Валерьевич станет богаче
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