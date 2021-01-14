Раде рекомендовали сократить количество депутатов до 300

В случае подержания закона парламент сохранит полномочия до следующих выборов.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует сократить количество народных депутатов до 300, приняв законопроект президента Владимира Зеленского. Данное решение было принято во время заседания.

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“За“ рекомендацию проголосовали 17 членов комитета Рады. 5 политиков воздержались, и только 1 депутат выступил “против“.

Считается, что если депутаты примут законопроект №1017, то нынешний парламент сохранится, так как был избран до принятия документа. Он продолжит функционировать в своем составе до следующих выборов.

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Стоит отметить, что проект закона о сокращении количества депутатов был предварительно одобрен еще 4 февраля. Его автором является Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина начала работу по добыче газа на Святогорском месторождении.