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В Днепре убийца-расчленитель получил 12 лет тюрьмы

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Он расчленил свою жертву, чтобы скрыть следы преступления.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Днепре суд признал 46-летнего местного жителя виновным в умышленном убийстве и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Злоумышленник расчленил тело своей жертвы и сжег его. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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Прокуратура в суде доказала, что летом 2017 года в гостях у обвиняемого был его приятель. Между ними началась ссора. Хозяин достал охотничье ружье и три раза выстрелил в своего приятеля. Ранения оказались смертельными. 

В дальнейшем обвиняемый с целью сокрытия преступления расчленил тело и сжег его. В суде он свою вину признал только частично. 

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Суд пришел к выводу, что вина обвиняемого полностью доказана. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Ранее в Одессе суд признал 50-летнего местного жителя виновным в жестоком убийстве своего приятели, и приговорил его к 14 годам лишения свободы. Он нанес потерпевшему более 30 ножевых ранений.

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Теги: Днепр, убийство, суд
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