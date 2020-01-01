В Днепре убийца-расчленитель получил 12 лет тюрьмы

Он расчленил свою жертву, чтобы скрыть следы преступления.

В Днепре суд признал 46-летнего местного жителя виновным в умышленном убийстве и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Злоумышленник расчленил тело своей жертвы и сжег его. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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Прокуратура в суде доказала, что летом 2017 года в гостях у обвиняемого был его приятель. Между ними началась ссора. Хозяин достал охотничье ружье и три раза выстрелил в своего приятеля. Ранения оказались смертельными.

В дальнейшем обвиняемый с целью сокрытия преступления расчленил тело и сжег его. В суде он свою вину признал только частично.

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Суд пришел к выводу, что вина обвиняемого полностью доказана. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Ранее в Одессе суд признал 50-летнего местного жителя виновным в жестоком убийстве своего приятели, и приговорил его к 14 годам лишения свободы. Он нанес потерпевшему более 30 ножевых ранений.