В МИДе рассказали, сколько стран уже открыты для украинцев

По данным главы министерства, граждан Украины готовы принять в 83 государствах.

Стало известно, сколько стран сейчас являются открытыми для украинцев в условиях карантина. По данным главы МИД Дмитрия Кулебы, сейчас граждан Украины готовы впустить в 83 зарубежных государствах.

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Об этом министр иностранных дел рассказал во время брифинга 14 января.

По словам Кулебы, в конце прошлого года таких стран было около 60. Сейчас их количество выросло, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией. Также глава МИД добавил, что министерство настроено и дальше работать, чтобы вопреки всем препятствиям украинцы могли путешествовать.

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Ранее стало известно, что визовый режим между Украиной и Британией может быть упрощен. О реальных перспективах такого исхода также рассказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее мы писали, что в МИД рассказали, как санкции США повлияют на двусторонние отношения.

