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В Минздраве обещают проверить все рестораны, нарушающие карантин

Комментариев: 2
В целом в Украине карантинные ограничения соблюдаются, заявил Виктор Ляшко.
В Минздраве обещают проверить все рестораны, нарушающие карантин
В Минздраве обещают проверить все рестораны, нарушающие карантин
Виктор Ляшко / Facebook

В Минздраве обещают проверить все рестораны и другие виды бизнеса, нарушающие карантин. Об этом заявил главный санврач страны и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Его слова передает “Интерфакс“.

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Ляшко сообщил, что в очередной раз получил снимки, подтверждающие работу ресторанов. Он уже провел беседу с замминистра экономики Сергеем Глущенко и главой Госпродпотребслужбы.

“Нарушителей будут наказывать“, – заявил политик.

По его словам, при объявлении карантина Минздрав прислушался к бизнесу, потому разрешил его работу до Рождества. В это же время представители бизнеса карантинные ограничения не соблюдают.

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Как бы то ни было, в целом в Украине карантинные ограничения соблюдаются, считает Ляшко. Есть лишь определенные владельцы, которые не хотят следовать противоэпидемиологическим требованиям. С ними проведут работы органы, контролирующие данный вопрос.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжаются протесты. Так, под Ивано-Франковском люди перекрыли трассу с требованием отменить повышение тарифов. 

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Теги: карантин, Минздрав, рестораны, бизнес, проверка
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Комментариев (2)
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DrFreeman    14.01.2021, 16:19
Оценка:  +2
DrFreeman
педикам лучше бороться с бизнесом чем с коррупцией
thebestdraw    14.01.2021, 16:10
Оценка:  0
thebestdraw
пообещайте 50% для указавших на работающие рестораны и тогда всё прекрасно будет соблюдаться.
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