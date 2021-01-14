В Минздраве обещают проверить все рестораны, нарушающие карантин

В целом в Украине карантинные ограничения соблюдаются, заявил Виктор Ляшко.

В Минздраве обещают проверить все рестораны и другие виды бизнеса, нарушающие карантин. Об этом заявил главный санврач страны и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Его слова передает “Интерфакс“.

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Ляшко сообщил, что в очередной раз получил снимки, подтверждающие работу ресторанов. Он уже провел беседу с замминистра экономики Сергеем Глущенко и главой Госпродпотребслужбы.

“Нарушителей будут наказывать“, – заявил политик.

По его словам, при объявлении карантина Минздрав прислушался к бизнесу, потому разрешил его работу до Рождества. В это же время представители бизнеса карантинные ограничения не соблюдают.

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Как бы то ни было, в целом в Украине карантинные ограничения соблюдаются, считает Ляшко. Есть лишь определенные владельцы, которые не хотят следовать противоэпидемиологическим требованиям. С ними проведут работы органы, контролирующие данный вопрос.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжаются протесты. Так, под Ивано-Франковском люди перекрыли трассу с требованием отменить повышение тарифов.