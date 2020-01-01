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На Львовщине задержали девятерых нелегалов из Ирака

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Две группы иностранцев хотели незаконно проникнуть на территорию Украины.
Иностранцев отправили транзитным рейсом
Иностранцев отправили транзитным рейсом
facebook.com/MVS.LVIV

На Львовщине правоохранители поймали мигрантов, приехавших из Ирака.

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Об этом сообщила Полиция Львовской области.

Уточняется, что две группы иностранцев прибыли к границе Украины нелегально. В целом нелегалов было девять – шестеро взрослых, возрастом от 22 до 45 лет, и трое детей.

Они все собирались незаконно пересечь украинскую границу. При этом в планах иностранцев было – обойти пункты пропуска.

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В итоге мигранты были задержаны. Шестерых привлекли к административной ответственности за нарушения правил нахождения на территории Украины. Граждан Ирака сначала поместили в пункт временного пребывания иностранцев. А позже сопроводили их во Львов в аэропорт. После этого мигрантов выдворили в принудительном порядке из страны, отправив рейсом до Стамбула, откуда они смогут добраться до Багдада.

Напомним, ранее мы писали, что на Закарпатье поймали троих сирийцев-нелегалов.

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Теги: Ирак, иностранцы, нелегалы, мигранты, полиция, граница
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