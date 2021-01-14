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В Запорожье простились с солдатом, которого убили боевики

Комментариев: 2
Он погиб 11 января.
Церемония прощания
Церемония прощания
zoda.gov.ua

В Запорожье сегодня, 14 января, простились со старшим солдатом 56-й  Мариупольской отдельной мотопехотной бригады ВСУ Олегом Андриенко, которого на Донбассе убил снайпер боевиков. Об этом проинформировала пресс-служба Запорожской ОГА.

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Прощание с украинским военнослужащим состоялось на Майдане Героев. Проститься с ним пришли сотни жителей Запорожья.

37-летний Олег Андриенко погиб 11 января возле н.п. Пески от пули снайпера. У него остались жена, маленький сын, мать и брат.

"Теперь Олег будет защищать нас на небесах... Вечная память Героям!" – сказали в Запорожской ОГА.

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Ранее сообщалось, что 12 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибла 29-летняя украинская военнослужащая старший солдат Виктория Слободянюк, уроженка винницкой области. Обстоятельства её гибели уточняются.

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Теги: Запорожье, Донбасс, гибель, солдат, боевики
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Комментариев (2)
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thebestdraw    14.01.2021, 16:11
Оценка:  0
thebestdraw
а мог бы просто поехать в мск, купить нелегально ствол и пристрелить путлера. Толку было бы больше
Брюква_и_Клюква    14.01.2021, 16:21
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Тебя, Бес, xyйлo тоже зае.бал? Так пойди и пристрели. тебе намного ближе. Если пристрелишь - я дам $10 000 на твой памятник.
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