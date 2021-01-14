В Запорожье простились с солдатом, которого убили боевики

Он погиб 11 января.

В Запорожье сегодня, 14 января, простились со старшим солдатом 56-й Мариупольской отдельной мотопехотной бригады ВСУ Олегом Андриенко, которого на Донбассе убил снайпер боевиков. Об этом проинформировала пресс-служба Запорожской ОГА.

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Прощание с украинским военнослужащим состоялось на Майдане Героев. Проститься с ним пришли сотни жителей Запорожья.

37-летний Олег Андриенко погиб 11 января возле н.п. Пески от пули снайпера. У него остались жена, маленький сын, мать и брат.

"Теперь Олег будет защищать нас на небесах... Вечная память Героям!" – сказали в Запорожской ОГА.

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Ранее сообщалось, что 12 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибла 29-летняя украинская военнослужащая старший солдат Виктория Слободянюк, уроженка винницкой области. Обстоятельства её гибели уточняются.