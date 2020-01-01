Полиция разыскивала подростков более пяти часов.

В Одесской области три девочки пошли щедровать и пропали depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Одесской области три девочки пошли щедровать и пропали. Их спас водитель автобуса, который случайно увидел ночью группу детей. Подробности передает пресс-служба полиции.

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В сообщении указывается, что инцидент произошел в среду, 13 января. Три девочки 11, 13 и 14 лет пошли щедровать, но домой так и не вернулись. В полицию о пропаже ребенка сообщила бабушка самой младшей девочки. О пропаже ее подружек полиция узнала только во время поисковых мероприятий.

Поисками детей занимались больше пяти часов. В них принимали участие не только правоохранители, но и неравнодушные граждане. Найти девочек случайно удалось водителю автобуса. После полуночи мужчина заметил подростков и решил завезти их в дежурную часть.

Девочек удалось найти Нацполиция / Facebook

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Выяснилось, что две девочки жили в селе, потому решили идти домой самостоятельно. В полиции отметили, что взрослых, которые занимаются воспитанием пропавших детей, ждет административная ответственность.

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