У Зеленского обещают укрепление гривны во время локдауна

Офис президента не видит причин для девальвации национальной валюты из-за карантина.

Усиление карантинных мероприятий, введенное в Украине с 8 до 24 января, существенно не повлияет на курс гривни к доллару. Многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну. Об этом заявил советник Президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, информирует президентская пресс-служба.

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“Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине“, - заявил Олег Устенко.

Он напомнил, что, по прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021 году курс национальной валюты может составить 28,6 грн / долл.

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Советник Президента отметил, что на курс валюты в Украине влияет ряд факторов. В частности, растут цены на те группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственная продукция. Это означает, что украинские экспортеры начнут завозить в страну больше валютной выручки.

Также приток валюты в Украину увеличивается благодаря кредитному ресурсу.

Это можно проследить по росту международных резервов Украины, которые сейчас крупнейшие за последние 10 лет, - отметил он.

Таким образом, по словам Устенко, создаются основания для укрепления национальной валюты.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам снизят цены на газ только на время карантина. После временного снижения тарифы могут пересчитать по рыночной стоимости.