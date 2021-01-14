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Нацрада просит запретить импорт телевизоров из РФ

Комментариев: 5
Телевизионная техника из России может содержать запрещенное ПО.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
wikipedia.org

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания просит поставщиков телевизоров, медиаплееров и смартфонов отказаться от поставок такой техники с территории России. Соответствующее обращение опубликовано на сайте регулятора.

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Такую просьбу регулятор озвучил в связи с тем, что правительство РФ утвердило перечень программных продуктов, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды техники. В частности, на телеприемники с функцией Smart TV и их аналоги в России по умолчанию должны устанавливать приложения для просмотра ряда телеканалов и сервисов, которые запрещены в Украине.

Помимо того на смартфоны и другие портативные устройства, произведенные в России, или произведенные для реализации и использования на ее территории, будут установлены приложения от компаний, подпадающих под санкции Украины.

Мы обращаемся к сетям розничной торговли и частным предпринимателям также с просьбой прекратить практику установления программ, которые позволяют просматривать запрещенные каналы или пользоваться запрещенными сервисами, при продаже электронных устройств конечному потребителю, - отмечается в сообщении Нацсовета.

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Регулятор также обратился к Кабинету министров и СНБО с просьбой приложить усилия для предотвращения поставок такой техники в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что в “Слуге народа“ объяснили отказ Украины от российской вакцины. Страна закупит западные вакцины от коронавируса.

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Теги: Россия, телевидение, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания
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Комментариев (5)
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mtommoup    14.01.2021, 17:47
Оценка:  -21
mtommoup
Если уж и надо запрещать то лишь саму эту Нацраду.От этих паразитов-дармоедов,называющих себя патриотами,лишь сплошной вред.
skh    14.01.2021, 17:18
Оценка:  -23
skh
Какие телевизоры, рагули болжны в землянках сидеть при керосинке и тихо шептаться на своей родной кулишовке о вэлыкых здобудках )))
ЗовПрироды    14.01.2021, 16:55
Оценка:  +3
ЗовПрироды
Давно пора это было сделать.
Брюква_и_Клюква    14.01.2021, 17:09
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Это непросто. Продукция Samsung, которую собирают мокши, на 20-30% дешевле словацкой и на 50% оригинальной корейской.
ЗовПрироды    14.01.2021, 17:27
Оценка:  +1
ЗовПрироды
На рассейская сборка - это полное фуфло. Лучше немного переплатить, и купить что то хорошее, чем потом долго мучаться с дешевым гуано.
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