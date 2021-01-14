В Ужгороде сегодня прошел масштабный тарифный протест

Жители города требовали снижения цен на газ и электроэнергию.

Сегодня, 14 января, в Ужгороде местные жители устроили акцию протеста у стен Закарпатской ОГА. Они требовали снижения тарифов на газ и электроэнергию, сообщает Mukachevo.net.

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К митингующим вышел глава местной ОГА Анатолий Полосков, который объявил им, что вчера Кабинет министров принял решение о снижении цен на газ на 30%.

Однако, митингующие после этого не разошлись по домом. Они продолжили свою акцию протеста.

Жители Ужгорода требовали, объяснить, на какое время будет снижение цен на газ и что будет дальше с ценами на электроэнергию.

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Правительство Украины вчера приняло решение о снижении цен на газ во время карантина. Будут также проверены поставщики газа с самыми высокими ценами. Однако, тарифные протесты продолжаются.

Ранее сообщалось, что 14 января под Ивано-Франковском люди перекрыли трассу государственного значения. Они требовали отменить повышенные тарифы на доставку и потребление газа.