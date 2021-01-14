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В Ужгороде сегодня прошел масштабный тарифный протест

Комментариев: 2
Жители города требовали снижения цен на газ и электроэнергию.
Акция протеста в Ужгороде
Акция протеста в Ужгороде
mukachevo.net

Сегодня, 14 января, в Ужгороде местные жители устроили акцию протеста у стен Закарпатской ОГА. Они требовали снижения тарифов на газ и электроэнергию, сообщает Mukachevo.net.

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К митингующим вышел глава местной ОГА Анатолий Полосков, который объявил им, что вчера Кабинет министров принял решение о снижении цен на газ на 30%.

Однако, митингующие после этого не разошлись по домом. Они продолжили свою акцию протеста.

Жители Ужгорода требовали, объяснить, на какое время будет снижение цен на газ и что будет дальше с ценами на электроэнергию.

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Правительство Украины вчера приняло решение о снижении цен на газ во время карантина. Будут также проверены поставщики газа с самыми высокими ценами. Однако, тарифные протесты продолжаются.

Ранее сообщалось, что 14 января под Ивано-Франковском люди перекрыли трассу государственного значения. Они требовали отменить повышенные тарифы на доставку и потребление газа.

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Теги: Ужгород, акция протеста, тарифы, газ, электроэнергия
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Комментариев (2)
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ЗовПрироды    14.01.2021, 17:49
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Мерзнут лохи под гор.советом.
Пыжась в зябкое пальтецо,
Возмущением не приветным
Перепачкано их лицо.

Дуют в худенькие ладошки
В пальцах лед, а в руках платежки
Им сегодня платить за газ
А субсидии ЗЕ не даст
ЗовПрироды    14.01.2021, 17:50
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Шановне панство, на наступних виборах думайте головою а не дупою
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