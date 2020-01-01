МВД объявило в розыск начальницу одного из банков

Женщина украла более 60 тысяч долларов со счета клиента финучреждения.

МВД объявило в розыск начальницу банковского отделения, которая в течение десяти лет по поддельным документам присваивала деньги клиентов. Как сообщает пресс-служба ведомства, за всё время своей деятельности злоумышленница похитила более 60 000 долларов США.

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Отмечается, что в Оболонское управление полиции обратился местный житель с заявлением о том, что с его банковского депозита исчезли деньги. Правоохранители зарегистрировали сообщение потерпевшего и опросили сотрудников банковского отделения, где хранились деньги.

Сотрудники полиции установили, что киевлянин работает за границей, а в 2010 году в банке открыл депозитный счет, который регулярно пополнял. За годы сотрудничества с финансовым учреждением мужчина стал VIP-клиентом, а затем между ним и руководительницей отделения сложились доверительные отношения. Женщина, по просьбе мужчины, даже выполняла некоторые банковские операции.

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В дальнейшем руководитель настолько вошла в доверие клиента и кассиров банка, что начала подделывать заявления от имени мужчины на выдачу наличности в кассе. В результате в течение 10 лет банковская сотрудница провела 36 незаконных операций с депозитом клиента и сняла с его счета более 60 000 долларов США.

Ранее 33-летняя злоумышленница уволилась с работы и теперь скрывается от органов следствия. Под процессуальным руководством местной прокуратуры следователи заочно сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления и объявили ее в международный розыск.

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Досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Фигурантке грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что по делу о взрыве в Бейруте Интерпол объявил в розыск двух россиян. Интерпол удовлетворил запрос генпрокурора Ливана на “красные уведомления“ по двум россиянам и португальцу.