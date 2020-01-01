Оккупационному "мэру" Дебальцево сообщили о подозрении

Глава оккупационной администрации получил официальный статус подозреваемого в уголовном деле.

Дебальцево боевики захватили уже после Минских соглашений hromadske.tv

Так называемому “мэру Дебальцево“ заочно сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.

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“Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры жителю г. Дебальцево заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 УК Украины)“, - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что с июля 2019 года мужчина, будучи так называемым “главой администрации города Дебальцево“, совместно с участниками других самопровозглашенных органов “ДНР“ обеспечивает предоставление материальной поддержки представителям незаконных вооруженных формирований РФ.

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На указанной должности так называемый “мэр“ реализует политику оккупационной администрации в Донецкой области о взыскании в их пользу средств в виде “налогов“, а также перерегистрации предприятий и промышленных мощностей, оставшихся на территории города.

Кроме того, через средства массовой информации, используя предоставленные властные полномочия, проводит агитационно-разъяснительную работу по популяризации самостоятельности “ДНР“.

Досудебное расследование проводится сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что объявлено подозрение главе “Министерства госбезопасности ДНР”. Фигуранта обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и терроризме.