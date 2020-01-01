Виктор Ляшко объяснил актуальность вопроса о таком документе.

COVID-вакцинация в Украине: Как будут выдавать сертификаты о прививке Виктор Ляшко / Facebook

После начала COVID-вакцинации в Украине граждане, сделавшие прививку, смогут получить специальные сертификаты. Кто и как их будет выдавать, рассказал замглавы Минздрава и главный санврач страны Виктор Ляшко. Его слова передает “Интерфакс-Украина“.

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По словам Ляшко, вакцинацию против коронавируса будут проводить минимум в 4 250 прививочных пунктах. В Минздраве планируют, что международное свидетельство смогут выдавать семейные врачи. В данный момент изучаются механизмы.

Политик также объяснил актуальность вопроса о паспорте вакцинации. Он потребуется при обстоятельствах, когда во время путешествий иностранное государство будет требовать такой документ. Тогда гражданину необходимо обратиться к семейному врачу.

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Ляшко добавил, что вакцинацию будут проводить с внесением в электронную медицинскую карту, которую сейчас разрабатывают.

“Врач распечатает вам международный образец на английском или французском языке, поставит печать и подпись“, – рассказал замглавы Минздрава.

Ранее сообщалось, что Украина получит COVID-вакцину в феврале в объеме на 50 тыс человек.