Во Львове отменили общегородское крещение из-за карантина
Во Львове отменили традиционное общегородское крещение 19 января из-за карантина. Однако горожане все же смогут набрать святую воду. Об ограничениях на христианский праздник рассказал директор департамента “Администрация городского головы“ ЛГС Евгений Бойко.
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По его словам, причиной “отмены“ праздничных мероприятий в центре Львова является карантин. Учитывая этот фактор, общегородского освящения воды в традиционном масштабном формате не будет.
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Набрать освященную воду граждане все же могут. Ее освятит капеллан перед Ратушей. Люди смогут получить эту воду в течении дня.
Ранее сообщалось, что в Минздраве объяснили, как будут выдавать сертификаты о COVID-вакцинации.