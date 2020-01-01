Во Львове отменили общегородское крещение из-за карантина

Власти отказались от масштабного освящения воды в центре города.

Во Львове отменили традиционное общегородское крещение 19 января из-за карантина. Однако горожане все же смогут набрать святую воду. Об ограничениях на христианский праздник рассказал директор департамента “Администрация городского головы“ ЛГС Евгений Бойко.

Читай также: Во Львове упавший с высоты человек проломил крышу магазина

По его словам, причиной “отмены“ праздничных мероприятий в центре Львова является карантин. Учитывая этот фактор, общегородского освящения воды в традиционном масштабном формате не будет.

Читай также: Минимальная зарплата в Украине больше, чем в РФ и Беларуси – Кабмин

Набрать освященную воду граждане все же могут. Ее освятит капеллан перед Ратушей. Люди смогут получить эту воду в течении дня.

Ранее сообщалось, что в Минздраве объяснили, как будут выдавать сертификаты о COVID-вакцинации.