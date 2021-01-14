Украинцам будут выдавать международный сертификат о вакцинации

Планируется, что такой документ будет выдавать каждый семейный врач, однако, механизм еще прорабатывается.

Свидетельство о вакцинации от COVID-19 международного образца вероятно будет выдавать каждый семейный врач. В данный момент в Минздраве ищут механизмы, как это организовать. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Интерфакс-Украина, которое было опубликовано в четверг, 14 января.

По его словам, сейчас в Украине международное свидетельство о вакцинации выдается чаще о прививке против желтой лихорадки. Причем по всей стране сделать его можно только в пяти – шести кабинетах.

"Вакцинация против COVID-19 будет проводиться минимум в 4 250 пунктах прививок. Планируем сделать так, чтобы выдать международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 мог каждый семейный врач, поэтому изучаем механизмы", - заявил Ляшко.

Он также рассказал, когда будет актуален паспорт вакцинации.

"Только тогда, когда вы, например, захотите путешествовать в Великобританию, а она, скажем, поставит условие при пересечении государственной границы иметь при себе международное свидетельство о вакцинации", - отметил замминистра.

Ляшко рассказал о планируемом механизме вакцинации в Украине.

"У нас вакцинация будет проведена с внесением записи в электронную медицинскую карту пациента в Электронной системе здравоохранения, которую модерирует НСЗУ - пока мы разрабатываем такую систему", - сказал замглавы Минздрава.

По его словам, врач будет выдавать пациенту международный образец на английском или французском языке, поставив на него свою подпись и печать.

Напомним, Ляшко также сообщил, когда в Украине ожидается вакцина по механизму распределения COVAX.

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