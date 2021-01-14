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Кабмин и МВФ обсудили цену на газ: "Должны найти компромисс"

Комментариев: 2
Некоторые члены газового рынка злоупотребляют положением, считает Денис Шмыгаль.
Кабмин и МВФ обсудили цену на газ: "Должны найти компромисс"
Кабмин и МВФ обсудили цену на газ: "Должны найти компромисс"
Денис Шмыгаль / Facebook

Кабмин Украины и МВФ провели встречу, на которой обсудили цену на газ для населения. Подробности сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам премьера, позиция украинского правительства такова, что рынок газа в стране должен работать. Однако некоторые “игроки рынка“ злоупотребляют своим положением. Именно от этого и страдают граждане.

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Глава Кабмина также отметил, что необходимо решение, которое позитивно повлияет на газовый рынок в плане развития.

“Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем“, – добавил Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде прошел масштабный тарифный протест

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Теги: газ, Кабмин, МВФ, Денис Шмыгаль, цена, рынок
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Комментариев (2)
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ЗовПрироды    14.01.2021, 19:13
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Опять провал клоунской власти. Причем здесь МВФ ? МВФ пофиг, как будет наполняться бюджет.
antonio111333    14.01.2021, 19:07
Оценка:  -22
antonio111333
надо еще с Павловкой обсудить
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