Некоторые члены газового рынка злоупотребляют положением, считает Денис Шмыгаль.

Кабмин и МВФ обсудили цену на газ: "Должны найти компромисс" Денис Шмыгаль / Facebook

Кабмин Украины и МВФ провели встречу, на которой обсудили цену на газ для населения. Подробности сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читай также: Украина начала работу по добыче газа на Святогорском месторождении

По словам премьера, позиция украинского правительства такова, что рынок газа в стране должен работать. Однако некоторые “игроки рынка“ злоупотребляют своим положением. Именно от этого и страдают граждане.

Читай также: Минимальная зарплата в Украине больше, чем в РФ и Беларуси – Кабмин

Глава Кабмина также отметил, что необходимо решение, которое позитивно повлияет на газовый рынок в плане развития.

“Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем“, – добавил Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде прошел масштабный тарифный протест.