На курортах Карпат проверят соблюдение карантина

Минздрав спустя неделю отреагировал на облетевшие соцсети фото огромных очередей в Буковеле.

Минздрав и Нацполиция проверят горнолыжные курорты в Карпатах на соблюдения условий жесткого карантина. Об этом в четверг, 14 января, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Проверки заведений общепитов на курортах начнутся уже завтра.

"Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемических мероприятий и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? Желание воевать с системой не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев. Нарушения должны иметь последствия", - написал Ляшко.

Он пояснил, что проверки связаны с множеством сообщений о нарушениях ресторанов, баров и развлекательных заведений на горнолыжных курортах.

Также зафиксированы нарушения в общепитах Львовской области.

Напомним, что президент Владимир Зеленский встретил Новый год на Прикарпатье, а 7-8 января в сети начали появлятся фото отдыхающий с президентом на курорте Буковель.

Также сеть облетели фото огромных очередей к подъемникам на Буковеле, тогда как по всей стране закрылись все заведения, кроме аптек и магазинов.

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