Россия наращивает выдачу своих паспортов на Донбассе

Правозащитники озвучили последние данные по числу выданных российских паспортов.

Россия выдала уже 440 тысяч своих паспортов в ОРДЛО depositphotos.com

Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО выдали около 440 тыс. паспортов Российской Федерации. Об этом сообщает Восточная Правозащитная группа ссылаясь на источники в "миграционной службе" оккупантов.

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По состоянию на 19 декабря 2020 года в ОРЛО выдано 583 143 так называемых паспорта НВФ "ЛНР". По состоянию на 1 декабря 2020 года оккупационные администрации ОРЛО выдали 168 381 паспорт РФ.

По состоянию на 15 декабря 2020 года в ОРДО выдано 671 631 так называемый паспорт НВФ "ДНР". По состоянию на 15 ноября 2020 года, оккупационные администрации ОРДО выдали 273 461 паспорт РФ.

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Правозащитники отмечают, что Кремль требует от оккупационных администраций в ОРДЛО постоянно наращивать объемы выдачи паспортов РФ. В 2020 году, количество людей получивших паспорт РФ увеличилось, в связи с тем, что люди массово выезжают на заработки, учёбу и лечение в РФ, т.к. КПВВ закрыты и возможности оперативного проезда на территорию Украины нет, а также из-за пандемии рабочие мигранты также не могут выехать на работу в другие страны.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационному "мэру" Дебальцево сообщили о подозрении. Глава оккупационной администрации получил официальный статус подозреваемого в уголовном деле.