Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия наращивает выдачу своих паспортов на Донбассе

Комментариев: 1
Правозащитники озвучили последние данные по числу выданных российских паспортов.
Россия выдала уже 440 тысяч своих паспортов в ОРДЛО
Россия выдала уже 440 тысяч своих паспортов в ОРДЛО
depositphotos.com

Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО выдали около 440 тыс. паспортов Российской Федерации. Об этом сообщает Восточная Правозащитная группа ссылаясь на источники в "миграционной службе" оккупантов.

Читай также: В России попал в аварию автобус по дороге в "ЛДНР", есть жертвы

По состоянию на 19 декабря 2020 года в ОРЛО выдано 583 143 так называемых паспорта НВФ "ЛНР". По состоянию на 1 декабря 2020 года оккупационные администрации ОРЛО выдали 168 381 паспорт РФ.

По состоянию на 15 декабря 2020 года в ОРДО выдано 671 631 так называемый паспорт НВФ "ДНР". По состоянию на 15 ноября 2020 года, оккупационные администрации ОРДО выдали 273 461 паспорт РФ.

Читай также: “РФ по Донбассу продолжает изображать наблюдателя конфликта”, - Кравчук

Правозащитники отмечают, что Кремль требует от оккупационных администраций в ОРДЛО постоянно наращивать объемы выдачи паспортов РФ. В 2020 году, количество людей получивших паспорт РФ увеличилось, в связи с тем, что люди массово выезжают на заработки, учёбу и лечение в РФ, т.к. КПВВ закрыты и возможности оперативного проезда на территорию Украины нет, а также из-за пандемии рабочие мигранты также не могут выехать на работу в другие страны.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационному "мэру" Дебальцево сообщили о подозрении. Глава оккупационной администрации получил официальный статус подозреваемого в уголовном деле.

Поделись:
Теги: Донбасс, ОРДЛО, Россия, паспорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ЗовПрироды    14.01.2021, 19:15
Оценка:  -1
ЗовПрироды
Гитлер то же в 40х прошлого века раздавал свои паспорта в Украине. И что это ему дало ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь