В Херсоне семьи с детьми из Закарпатья жили на свалке

Люди с маленькими детьми проживали в антисанитарных условиях. Дети не ходили в детский сад и в школу. Родителей привлекут к ответственности.

В Херсоне полицейские обнаружили на свалке проживающих там людей. Несколько семей с детьми, приехав в город на заработки из Закарпатья, соорудили бараки на свалке, сортировали и сдавали мусор, сообщает полиция Херсонской области

В самодельных бараках проживало 15 взрослых и 10 детей в возрасте до 12 лет, самому младшему из них пять месяцев.

"Несовершеннолетние не посещали ни садик, ни школу. Полицейские проверили информацию о возможной эксплуатации детского труда, она не подтвердилась. Во время рейда правоохранители обнаружили, что семьи проживают в антисанитарных условиях, поэтому, для безопасности детей, их вместе с матерями поместили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители намерены привлечь родителей к ответственности за злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми.

Напомним, в Каменском двое детей пострадали при взрыве запала гранаты. Травмы рук живота и лица получили 14-летний подросток и шестилетний ребенок.

Как сообщалось ранее, житель Закарпатья убил двух детей. Пьяный мужчина забил до смерти детей сожительницы, а женщине нанес тяжелые травмы. Ему грозит пожизненное.



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