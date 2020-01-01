Золотые часы, наскальный рисунок и ФОПы: фото дня
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 14 января.
В Китае испытали поезд на магнитной подушке. В Украине запатентован электрогрузовик.
В Украине продолжаются тарифные протесты, несмотря на решение Кабмина. В Виннице произошла стычка между протестующими.
В Запорожье полиция задержала мужчину из-за сувенирного меча. В Борисполе изъяли золотые часы с бриллиантами.
На трассе Киев-Чоп в ДТП погибли двое братьев. На Закарпатье произошел пожар в ресторане.
В Индонезии нашли древнейший наскальный рисунок. Опубликованы спутниковые фото заснеженной Испании.
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