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Золотые часы, наскальный рисунок и ФОПы: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 14 января 2021 года.
Антония Ливерс преодолела комплексы с помощью спорта и охотно демонстрирует суперфигуру в соцсетях
Антония Ливерс преодолела комплексы с помощью спорта и охотно демонстрирует суперфигуру в соцсетях
instagram.com/toni_dino
Cмотрите фотогалерею Золотые часы, наскальный рисунок и ФОПы: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 14 января.

В Китае испытали поезд на магнитной подушке. В Украине запатентован электрогрузовик.

В Украине продолжаются тарифные протесты, несмотря на решение Кабмина. В Виннице произошла стычка между протестующими.

В Запорожье полиция задержала мужчину из-за сувенирного меча. В Борисполе изъяли золотые часы с бриллиантами.

На трассе Киев-Чоп в ДТП погибли двое братьев. На Закарпатье произошел пожар в ресторане.

В Индонезии нашли древнейший наскальный рисунок. Опубликованы спутниковые фото заснеженной Испании.

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Теги: ДТП, снегопады, Технологии, контрабанда, протесты, ФОП, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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