Золотые часы, наскальный рисунок и ФОПы: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 14 января 2021 года.

Антония Ливерс преодолела комплексы с помощью спорта и охотно демонстрирует суперфигуру в соцсетях instagram.com/toni_dino

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 14 января.

В Китае испытали поезд на магнитной подушке. В Украине запатентован электрогрузовик.

В Украине продолжаются тарифные протесты, несмотря на решение Кабмина. В Виннице произошла стычка между протестующими.

В Запорожье полиция задержала мужчину из-за сувенирного меча. В Борисполе изъяли золотые часы с бриллиантами.

На трассе Киев-Чоп в ДТП погибли двое братьев. На Закарпатье произошел пожар в ресторане.

В Индонезии нашли древнейший наскальный рисунок. Опубликованы спутниковые фото заснеженной Испании.

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