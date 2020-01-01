В перечень Доступных лекарств внесли еще три препарата

Среди неинфекционных болезней первое место в Украине занимают сердечно-сосудистые заболевания. Минздрав добавил в программу доступных препаратов три наименования.

Перечень Доступных лекарств, в который входит 25 препаратов, пополнился еще тремя. Это лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения

"Учитывая широкое распространение неинфекционных болезней, среди которых первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания, Минздрав расширяет доступ пациентов к первичной и вторичной профилактике, а также лечению сердечно-сосудистых заболеваний. На государственном уровне пациентам обеспечивается возмещение лекарственных средств по программе Доступные лекарства", - говорится в сообщении.

Так, в список внесли:

Варфарин (антикоагулянт),

Нифедипин (антигипертензивный препарат),

Ацетилсалициловую кислоту (антиагрегант).

Ранее Korrespondent.net писал, что украинцы смогут купить антибиотики только по электронному рецепту. Новые правила отпуска препаратов в Украине начнут действовать с 1 апреля 2021 года. Также Минздрав усиливает контроль за аптеками.

Также мы писали, что Минздрав потратил на закупки почти 13 млрд за год. В ведомстве отчитались о тратах на закупки лекарств, медоборудования и борьбу с коронавирусом.



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