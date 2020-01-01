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На Сумщине задержан подозреваемый в изнасиловании подростка

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Мужчина находился в розыске и скрывался в одном из сел области.
На Сумщине задержан подозреваемый в изнасиловании подростка
© dpsu.gov.ua
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На Сумщине задержан подозреваемый в изнасиловании подростка
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Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали разыскиваемое лицо, которое подозревается в совершении уголовных преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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При этом отмечается, что пограничникам от коллег из полиции поступила информация, что в населенном пункте Юнаковка в Сумском районе, возможно, скрывается гражданин Украины, разыскиваемый за по ч. 4 ст. 152 (“Изнасилование“) и ч. 2 ст. 156 (“Развращение несовершеннолетних“) УК.

В ходе розыскных мероприятий, группа реагирования пограничников совместно с работниками полиции на одной из улиц населенного пункта обнаружила и задержала подозреваемого. Сейчас в отношении 43-летнего мужчины продолжаются определенные законодательством неотложные меры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе подростки изнасиловали 16-летнюю девушку и сняли это на видео. Ролики обвиняемые парни выкладывали в интернет, считают правоохранители.

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Теги: изнасилование, педофил, Сумская область
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