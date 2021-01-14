Украина первой оплатила все взносы в ООН за этот год
Украина оплатила все взносы в Организацию Объединенных Наций за 2021 год и стала первой страной, которая в полном объеме внесла всю необходимую сумму. Об этом в четверг, 14 января, сообщило представительство Украины в ООН на странице в Twitter.
We are proud that #Ukraine has officially become the 1st UN Member State in 2021 to pay its dues to the @UN in full. Ukraine is determined to continue to fulfill its obligations to the UN paying its assessments in full and the earliest.@StephDujarric pic.twitter.com/RybYcTbxhz— UKR Mission to UN (@UKRinUN) January 14, 2021
В представительстве подчеркнули, что Украина настроена и далее выполнять свои обязательства перед ООН.
"Украина официально стала первым государством-членом ООН в 2021 году, которое полностью оплатило взносы в ООН. Украина твердо настроена продолжать выполнять свои обязательства перед ООН, выплачивая свои взносы в полном объеме и в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении.
Как сообщает УНИАН, в 2019 году Украина внесла взнос в ООН - 1 млн 589 тыс. 288 долларов.
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сравнил текущее положение в мире с ситуацией в 1945 году. Об этом он заявил на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генассамблеи.
Также, на Генеральной ассамблее ООН утвердили бюджет организации на 2021 год на уровне 3,2 миллиарда долларов США.
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