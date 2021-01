Украина первой оплатила все взносы в ООН за этот год

Украина оплатила все взносы в Организацию Объединенных Наций за 2021 год и стала первой страной, которая в полном объеме внесла всю необходимую сумму. Об этом в четверг, 14 января, сообщило представительство Украины в ООН на странице в Twitter.

We are proud that #Ukraine has officially become the 1st UN Member State in 2021 to pay its dues to the @UN in full. Ukraine is determined to continue to fulfill its obligations to the UN paying its assessments in full and the earliest.@StephDujarric pic.twitter.com/RybYcTbxhz