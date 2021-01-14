Украина первой оплатила все взносы в ООН за этот год

Ранее Украина входила в первые 25 государств-членов организации, которые вовремя платили регулярный взнос в Организацию Объединенных Наций.

Украина оплатила все взносы в Организацию Объединенных Наций за 2021 год и стала первой страной, которая в полном объеме внесла всю необходимую сумму. Об этом в четверг, 14 января, сообщило представительство Украины в ООН на странице в Twitter.

We are proud that #Ukraine has officially become the 1st UN Member State in 2021 to pay its dues to the @UN in full. Ukraine is determined to continue to fulfill its obligations to the UN paying its assessments in full and the earliest.@StephDujarric pic.twitter.com/RybYcTbxhz — UKR Mission to UN (@UKRinUN) January 14, 2021

В представительстве подчеркнули, что Украина настроена и далее выполнять свои обязательства перед ООН.

"Украина официально стала первым государством-членом ООН в 2021 году, которое полностью оплатило взносы в ООН. Украина твердо настроена продолжать выполнять свои обязательства перед ООН, выплачивая свои взносы в полном объеме и в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении.

Как сообщает УНИАН, в 2019 году Украина внесла взнос в ООН - 1 млн 589 тыс. 288 долларов.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сравнил текущее положение в мире с ситуацией в 1945 году. Об этом он заявил на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генассамблеи.

Также, на Генеральной ассамблее ООН утвердили бюджет организации на 2021 год на уровне 3,2 миллиарда долларов США.

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