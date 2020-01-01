Украинцам будут выдавать COVID-паспорта

Вопрос введения специальных COVID-паспортов, которые будут выдаваться после вакцинации от коронавируса, находится на контроле в Минздраве.

Украинцы будут получать COVID-паспорта так же, как и европейцы

Массовая вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале. Вместе с вакциной украинцам будут выдавать паспорта вакцинации так же, как это делают в Европейском союзе. Об этом в четверг, 14 января, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

Степанов отметил, что, с большой вероятностью, вакцина от коронавирусной инфекции поступит в Украину уже в феврале.

"Мы сделали серьезные шаги со странами, которые являются производителями этих вакцин. Я думаю, что в феврале, который наступит уже через две недели, мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите про паспорта, про все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза, их будут получать так же и граждане Украины", - сказал Степанов.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что международное свидетельство о вакцинации против COVID-19 будет выдавать каждый семейный врач.

Названа цена китайской COVID-вакцины для украинцев

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet