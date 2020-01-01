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На сайте президента петиция за снижение тарифов набрала 25 тысяч подписей

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Необходимое количество голосов под электронной петицией про снижение тарифов на электроэнергию, появилось за две недели после регистрации документа.
Владимир Зеленский обязан рассмотреть петицию
Владимир Зеленский обязан рассмотреть петицию
Корреспондент.net

На сайте президента Украины петиция за снижение тарифов на электроэнергию для населения набрала необходимые 25 тысяч подписей. И теперь Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть. С данным документом можно ознакомиться на сайте ОПУ

По мнению автора петиции Елены Головатой, решение Кабинета Министров Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, которое инициировал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко 28 декабря 2020 года о повышении стоимости электроэнергии "является абсолютно неконституционным и представляет собой скрытый геноцид украинцев, доход которых часто ограничивается суммой в 4-6 тыс. гривен на семью после уплаты налогов".

Автор петиции считает, что Кабмин должен не повышать тарифы, а установить дифференцированную цену на электроэнергию, зависящую от объема ее потребления и чистого дохода на одного члена семьи.

"Запретить повышение стоимости электроэнергии для населения, производить льготное начисление оплаты пенсионерам и людям из семей, доход которых после взимания налогов не превышает пять тысяч гривен на человека, установить дифференцированную оплату", - говорится в петиции. 

Уточним, что до конца сбора минимально необходимого количества подписей осталось 78 дней, а для рассмотрения данную петицию должны поддержать не менее 25 тыс. граждан.

На данное время под петицией продолжают оставлять подписи. Ее поддержали уже более 25 тысяч 300 человек. 

Напомним, украинцам пообещали, что общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 грн.

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Теги: Тарифы ЖКХ, электроэнергия, документ, коммунальные услуги, коммунальные платежи, петиция, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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