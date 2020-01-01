Украинская телеведущая заразилась коронавирусом

Ведущая чувствует себя хорошо, температура остановилась на отметке 37,5 и особых симптомов инфекции не ощущает.

Украинская ведущая телеканала "1+1" Лидия Таран сообщила, что заболела коронавирусом. Об этом в четверг вечером, 14 января, она написала в своем Facebook .

"К сожалению, я заболела COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции дома. После короткого праздничного отпуска в Турции, я сделала ПЦР-тест и получила позитивнии результат", - сообщила она.

По словам телеведущей, несмотря на соблюдение строгих карантинных требований в Турции и во время самого путешествия - ведущая все равно инфицировалась коронавирусом.

Таран уточнила, что не будет участвовать в ближайших эфирах ТСН, так как находится на самоизоляции дома.

"С врачом на связи, принимаю медикаменты и витамины", - добавила ведущая.

Напомним, что ранее известный украинский волонтер Александра Тарасова умерла от COVID-19. Тарасова, ставшая волонтером в 2014 году, попала в реанимационное отделение. У нее остался сын-студент и маленькая дочь.

Также сообщалось, что умер актер Робер Оссейн, сыгравший Жоффрея в киносаге Анжелика. Известный актер скончался от коронавируса через несколько часов после своего дня рождения.

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