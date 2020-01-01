Украина указала ОБСЕ на нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе

Украина акцентировала внимание на больших экономических, социальных и экологических трудностях, с которыми сталкиваются граждане Украины, вынужденные жить под временной оккупацией.

Крым и Донбасс превратились в "территорию беззакония" - Украина в ОБСЕ Миссия ОБСЕ в Украине / Facebook

Украина призвала ОБСЕ уделить особое внимание нарушениям прав человека на украинских территориях оккупированных Россией, которые, по словам постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка, превратились в "территорию беззакония". Об этом в четверг, 14 января, пишет Укринформ.

"Эти места превращены в территорию беззакония, где царит принудительное навязывание российского гражданства, насилие, пытки, преследования, унижения человеческого достоинства и незаконные задержания политических заключенных ", - подчеркнул Цимбалюк в заявлении в ответ на презентацию программы Шведского председательства в ОБСЕ.

Он подчеркнул, что Украина полностью поддерживает приоритеты председательства Швеции, в т.ч. концепцию всеобъемлющей безопасности ОБСЕ, которая предусматривает, в частности, четкая связь между безопасностью и соблюдением прав человека и демократии, экономической и политической безопасности.

Цимбалюк также акцентировал внимание на больших экономических, социальных и экологических трудностях, с которыми сталкиваются граждане Украины, вынужденные жить под временной оккупацией России.

"Количество внутренних перемещенных лиц в Украине, количество тех, кто непосредственно пострадал от вызванных российской агрессией боевых действий, количество российских граждан, которые были незаконно перемещены на оккупированные территории Украины, достигает сотен тысяч человек, превышая населения многих европейских стран", - заявил посол.

Напомним, Украина рассчитывает в 2021 году провести очередной саммит в Нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква.

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