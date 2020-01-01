Кулеба прокомментировал встречу советников лидеров "нормандской четверки"

Накануне в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал оценку итогам недавней встречи советников лидеров стран "нормандской четверки". Соответствующий комментарий он в четверг, 14 января, оставил в Twitter во время часа общения с пользователями.

"Прорывов не было, но атмосфера разговора была немного лучше, чем на предыдущих встречах", - написал Кулеба.

Напомним, 12 января в Берлине в ведомстве канцлера Германии состоялись переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки". Украину на встрече представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, РФ - заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Козак.

Предыдущая встреча советников руководителей Украины, Франции, ФРГ и России состоялась 11 сентября 2020 года.

Напомним, что ранее в ОПУ рассказали о тактике и стратегии по Донбассу. Готовясь к саммиту в Нормандском формате, Украина намерена добиться, в частности, сохранения перемирия, обмена пленными, нового разведения сил и открытия КПВВ. Также в новом году планируется содержательная работа по вопросу Крыма.

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