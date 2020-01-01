В ООС оккупанты стреляли за сутки шесть раз и ранили защитника

О нарушениях со стороны сепаратистов сообщено в ОБСЕ.

В минувшие сутки, 14 января, на фронте было задокументировано 6 нарушений перемирия.

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

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Уточняется, что сепаратисты проявили активность в районе ответственности тактической группы Восток. В зоне оперативно-тактического формирования Север наблюдалась тишина.

Так, рядом с населенным пунктом Гнутово боевики открывали огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один украинский солдат получил легкое осколочное ранение. Бойца оперативно доставили в медучреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

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В пригороде Марьинки и близ Водяного на Приазовье враг вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов. А возле Марьинки, помимо этого, применил стрелковое оружие. У Талаковки противник использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Украинские защитники нанесли ответный удар, также открыв огонь по позициям противника. О фактах нарушений прекращения огня были уведомлены представители ОБСЕ.

В начале текущих суток, 15 января, вдоль линии разграничения на фронте сохранялась тишина. Нарушений режима прекращения огня не было. Обстановка остается контролированной украинскими воинами.

Напомним, ранее мы писали, что Хомчак рассказал правду о гибели морпехов под Зайцево.

