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"Перепись в Крыму не отменит статуса оккупанта для РФ", - Кулеба

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Министр иностранных дел отметил, что Россия обязательно ответит за захват украинских земель.
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
twitter.com/DmytroKuleba

Перепись населения в Крыму, которую запланировала РФ, не будет означать, что она теперь перестанет быть страной-оккупантом.

Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Твиттере.

Россия может проводить какие угодно переписи, но это не изменит ее статуса государства-оккупанта, - отметил Кулеба.

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Также министр уверен в том, что придет время, когда РФ ответит за преступные действия в Крыму. По его словам, подтверждением этому служит в том числе и недавнее решение Евросуда по правам человека.

Как известно, ЕСПЧ накануне признал, что Россия установила контроль над частью Украины еще до “референдума” в марте 2014 года. Также в европейском суде начали рассматривать нарушения Россией конвенции по правам человека и свобод на аннексированном полуострове.

Также добавим, что в апреле 2021 года РФ планирует провести перепись населения, в том числе и в отчужденном Крыму.

Напомним, ранее мы писали, что Кулеба прокомментировал встречу советников лидеров “нормандской четверки“.

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Теги: Кулеба, МИД, перепись населения, Крым, Россия
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