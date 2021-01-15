Синоптики рассказали, сколько в Украине продлятся морозы

Ночью температура воздуха может опуститься до -21 градуса.

В Украину сегодня, 15 января, пришли сильные морозы. По данным УкрГидрометцентра, днем температура воздуха будет составлять -10-16 градусов, а ночью в некоторых северных регионах опустится до -21 градуса, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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Ночью на большей части территории Украины температура воздуха опустится до 12-18 градусов мороза.

В Киеве 15-16 января днем будет 11-15 градусов мороза, а ночью - 13-18 градусов мороза.

Синоптики прогнозируют, что такая погода в Украине сохранится и 17-18 января.

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Ранее стало известно, что на время сильных морозов во всех регионах Украине будут работать специальные пункты обогрева. Там будут продукты, одноразовая посуда, топливо и другие предметы первой необходимости. Про их месторасположение должны информировать при помощи СМИ.