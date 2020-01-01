Сколько Венедиктова получила в Генпрокуратуре за декабрь: Названа сумма

Размер оклада указан с учетом надбавок и премий.

Стало известно, сколько заработала генпрокурор Ирина Венедиктова в декабре 2020 года.

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Сумму назвали Українські новини со ссылкой на ответ Офиса генпрокурора.

Так, должностной оклад Венедиктовой составил 69,7 тыс. грн. С учетом надбавок и премий размер зарплаты вырос до 122,2 тыс. грн. При этом неизвестно, сколько из этой суммы вычли налогов и сборов.

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В ноябре и октябре Венедиктова заработала одинаковые зарплаты. Она получила за оба эти месяца по 108 тыс. грн.

Отметим, что президент Владимир Зеленский грозился уволить генпрокурора, если ее работа не покажет результатов. Позже сообщалось, что показатели Венедиктовой гаранта не разочаровали, он решил ее оставить на посту.

Напомним, ранее мы писали, что Венедиктова на Новый год не получала подарков по работе.

