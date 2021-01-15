Маски и социальная дистанция будут до конца года, - Шмыгаль

Вакцину от коронавируса ждут в феврале-марте.

Карантинные меры для борьбы с коронавирусом, такие, как ношение защитной маски и социальная дистанция, будут действовать в Украине до конца 2021 года. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает TSN.

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"Ношение маски, мытье рук, социальная дистанция - это основные меры, которые будут актуальными до конца года", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что Украина уже подписала все необходимые документы для получения вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX. Вакцина ожидается в феврале-марте.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов ранее анонсировал, что после окончания январского локдауна в Украине введут адаптивный карантин. Карантинные ограничения в регионах будут в зависимости от эпидемиологической ситуации в них.

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Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 15 января 2021 года было подтверждено 1 146 963 случая СOVID-19. Выздоровели 847 391 человек, а 20 542 – умерли. Продолжали болеть 279 030 человек.