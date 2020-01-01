В Израиль из Одессы три недели плыл кот-нелегал на корабле с конфетами

Животное незаметно пробралось в металлическую тару на грузовом корабле и оказалось в заточении.

В Израиле в контейнере с конфетами, который прибыл по морю из Одессы, случайно обнаружили кота. Он приплыл вместе с грузом на корабле.

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Об этом сообщает в facebook одесская экспедиторская компания Star Shine Shipping LTD.

По записям с камер установили, что кот запрыгнул в металлическую тару при погрузке. Когда он залез, никто не видел, заметили уже открыв контейнер в другой стране.

Удивительно, но кот выдержал три недели в пути. После такой трудной дороги он остался жив! – написали представители экспедиторской компании.

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Что ел питомец, вскоре стало понятно. Когда начали разгружать содержимое контейнера, увидели, что он разгрыз картонные коробки и доставал оттуда конфеты. Ими и питался все это время. А вот где брал воду, так и не выяснили, видимо, собирал какие-то капельки.

Экспедиторы диву даются, говорят, то, что кот жив-здоров – невероятно. Сейчас усатый эмигрант чувствует себя хорошо и находится под опекой директора компании-перевозчика Александра Винника.

Усатый прогрыз коробки, чтобы доставать себе конфеты facebook.com/Star.Shine.Shipping

Эмигрант забрался в тару незаметно facebook.com/Star.Shine.Shipping

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