В Украине дети стали чаще болеть COVID с симптомами, - Степанов

Коронавирусом заразились более 62 тысяч детей.

В Украине увеличилось количество заражений коронавирусом среди детей. Они стали чаще болеть с проявлениями симптомов. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, если в начале пандемии коронавируса дети болели без симптомов, то теперь ситуация изменилась. Стало больше больных детей с симптомами заболевания. При этом увеличилось количество больных детей, нуждающихся в стационарном лечении в больнице.

Степанов отметил, что если в ноябре 2020 года показатель заболеваемости среди детей составлял 3,1% от общего количества больных, то в декабре он увеличился до 5,9%. Всего с начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 62 333 детей.

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Министр напомнил, что дети должны будут до 25 января учиться дистанционно. Если сейчас открыть школы, то увеличится количество новых случаев COVID-19 среди детей.

Ранее сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки, 14 января, подтвердили 8 199 новых случаев COVID-19. Среди заболевших было 236 детей.