Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине дети стали чаще болеть COVID с симптомами, - Степанов

Комментариев: 0
Коронавирусом заразились более 62 тысяч детей.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине увеличилось количество заражений коронавирусом среди детей. Они стали чаще болеть с проявлениями симптомов. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Читай также: Бизнесменов начали штрафовать за клиентов без масок

По его словам, если в начале пандемии коронавируса дети болели без симптомов, то теперь ситуация изменилась. Стало больше больных детей с симптомами заболевания.  При этом увеличилось количество больных детей, нуждающихся в стационарном лечении в больнице.

Степанов отметил, что если в ноябре 2020 года показатель заболеваемости среди детей составлял 3,1% от общего количества больных, то в декабре он увеличился до 5,9%. Всего с начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 62 333 детей.

Читай также: Минздрав рассказал, какой карантин будет после локдауна

Министр напомнил, что дети должны будут до 25 января учиться дистанционно. Если сейчас открыть школы, то увеличится количество новых случаев COVID-19 среди детей.

Ранее сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки, 14 января, подтвердили 8 199 новых случаев COVID-19. Среди заболевших было 236 детей.

Поделись:
Теги: Украина, дети, коронавирус, Максим Степанов, COVID-19
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь