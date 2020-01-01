В МОЗ создадут группу для реабилитации переболевших COVID-19

В группу войдут иммунологи, кардиологи и другие специалисты.

В Минздраве сформируют группу по реабилитации пациентов с так называемым “постковидным” синдромом.

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Об этом заявила ведущий инфекционист МОЗ Ольга Голубовская в эфире телеканала ZIK.

Специалисты группы будут помогать восстановиться после перенесенного коронавируса. По словам Голубовской, создание такой группы одобрил министр здравоохранения Максим Степанов.

Медик уточнила, что к реабилитации после болезни подключат иммунологов, кардиологов, невропатологов, психиатров и других врачей. Они будут заниматься разработкой программ по восстановлению в различных направлениях.

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Эксперт добавила, что есть люди, которые легко переносят инфекцию. Однако для таких пациентов последствия после болезни иногда бывают даже более серьезными, чем для тяжело больных.

Как известно, британские эксперты пришли к выводу, что люди с антителами после COVID все равно могут заражать других.

Напомним, ранее мы писали, что в МОЗ оценили вероятность появления COVID-вакцины Pfizer в Украине.

