Стало известно, сколько будет действовать цена на газ по 6,99 грн

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабмин Украины решил ограничить цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр по крайней мере до конца карантина или отопительного сезона, то есть до апреля. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщила пресс-служба Правительства.

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По его словам, в том случае, если цена пойдет резко вниз, то это ограничение отменят.

Шмыгаль отметил, что Антимонопольному комитету и профильным министерствам поручено проверить факты возможных злоупотреблений на рынке газа. Если факты подтвердятся, то примут соответствующие меры.

Сейчас Кабмин вместе с профильным комитетом парламента работает над законодательным урегулированием вопроса по тарифу на распределение газа.

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"Мы хотим, чтобы тариф на распределение было справедливым для всех людей", - подчеркнул премьер-министр.

Ранее Денис Шмыгаль пообещал украинцам “справедливые“ цены на газ. Это будет сделано “как можно быстрее“.