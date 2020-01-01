Минздрав сократил список стран красной зоны

В этих странах ситуация с коронавирусом хуже, чем в Украине.

Минздрав обновил список стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к “зеленой“ и “красной“ зонам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 219,8 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Страны, где этот показатель ниже, отнесены к “зеленой“ зоне, где выше – к красной.

Так, список стран “красной“ зоны сократился и составляет 66 стран (ранее было 78 стран). Среди них: Чехия, Израиль, Грузия, Венгрия, Россия, Беларусь, Польша, Франция, Германия, Италия и другие. При возвращении из этих стран нужно делать тест на коронавирус или уходить на самоизоляцию.

В списке “зеленых“ стран: Турция, Болгария, Армения, Греция, Египет, Китай, Япония, Молдова и другие.

Минздрав

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине дети стали чаще болеть COVID с симптомами. Коронавирусом заразились более 62 тысяч детей.