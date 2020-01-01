Еще один ребенок и двое взрослых получили травмы.

В ДТП на Прикарпатье погибла 7-летняя девочка Нацполиция / Facebook

В четверг, 14 января, на Прикарпатье произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 7-летняя девочка. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Подробности передает пресс-служба полиции.

Читай также: В сети появились фото, как на Закарпатье горел ресторан

По данным правоохранителей, авария произошла в 18:50 в селе Красноилье, что в Ивано-Франковской области. Считается, что водитель иномарки во время движения не справился с управлением и съехал в кювет, из-за чего автомобиль перевернулся.

Известно, что в момент ДТП в салоне, кроме водителя, находилось двое детей и женщина.

“К сожалению, в скорой от полученных травм скончалась 7-летняя девочка“, – говорится в сообщении полиции.

Фото с места происшествия Нацполиция / Facebook

Читай также: На Одесчине грузовик столкнулся с легковушкой: Водителя вырезали

Остальные пострадавшие были госпитализированы с травмами.

В данный момент правоохранители выясняют причину аварии. У мужчины, который находился за рулем, отобрана кровь для проведения экспертизы. Возбуждено уголовное производство.

Ранее сообщалось, что за сутки на дорогах Киева произошло более 150 аварий.