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В ДТП на Прикарпатье погибла 7-летняя девочка

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Еще один ребенок и двое взрослых получили травмы.
В ДТП на Прикарпатье погибла 7-летняя девочка
В ДТП на Прикарпатье погибла 7-летняя девочка
Нацполиция / Facebook

В четверг, 14 января, на Прикарпатье произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 7-летняя девочка. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Подробности передает пресс-служба полиции.

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По данным правоохранителей, авария произошла в 18:50 в селе Красноилье, что в Ивано-Франковской области. Считается, что водитель иномарки во время движения не справился с управлением и съехал в кювет, из-за чего автомобиль перевернулся.

Известно, что в момент ДТП в салоне, кроме водителя, находилось двое детей и женщина.

“К сожалению, в скорой от полученных травм скончалась 7-летняя девочка“, – говорится в сообщении полиции.

Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Нацполиция / Facebook

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Остальные пострадавшие были госпитализированы с травмами.

В данный момент правоохранители выясняют причину аварии. У мужчины, который находился за рулем, отобрана кровь для проведения экспертизы. Возбуждено уголовное производство.

Ранее сообщалось, что за сутки на дорогах Киева произошло более 150 аварий.  

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Теги: ДТП, авария, Прикарпатье, смерть, ребенок
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